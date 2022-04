Cambuur thuis onderuit tegen NEC

Interim-trainer Dennis Haar had drie wissels doorgevoerd in vergelijking met de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles van twee weken geleden. Met spits Roberts Uldrikis en verdediger Erik Schouten terug van blessures en middenvelder Jamie Jacobs in plaats van Robin Maulun, de Fransman was geschorst, ging Cambuur zondagmiddag op zoek naar de punten.