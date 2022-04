Judoka Ausma pakt brons bij Grand Slam in Antalya

De 25-jarige Ausma had vrij in de eerste ronde en won daarna van de Britse Powell. Ze kwam daarna in de herkansing terecht toen ze verloor van Madeleine Malonga uit Frankrijk.

In de herkansing was Ausma te sterk voor de Braziliaanse Aguiar en in de strijd om het brons voor Malzahn. Het goud ging naar de Duitse Anna-Maria Wagner, die de finale won van de Nederlandse Guusje Steenhuis.