Hoekstrahal te druk: komende tijd geen Oekraïense vluchtelingen in Heerenveen

De Hoekstrahal werd afgelopen tijd gebruikt als overstapplek voor Oekraïne vluchtelingen. Ze konden er even uitrusten voordat ze naar een andere opvanglocatie gingen. Die zogenoemde HUB-functie gaat komende tijd naar Twijzel.

Sinds deze week biedt de hal ook plaats aan 150 vluchtelingen uit de overvolle opvang van Ter Apel. "Ons uitgangspunt is om iedere vluchteling een tijdelijk onderkomen te kunnen bieden," zegt burgemeester Tjeerd van der Zwan.

"Maar we merkten de afgelopen dagen dat het proces van twee gescheiden stromen in de praktijk minder goed matcht door een verschillend dag- en nachtritme."

Akoestiek

Een deel van de vluchtelingen in het ene deel van de hal viert Ramadan en heeft daardoor een ander dagritme. Hoewel de groepen vluchtelingen in verschillende ruimten zitten, is dat door akoestiek toch niet te combineren.

De Hoekstrahal is voor zeven dagen een crisisnoodopvang, al kan dat nog twee keer met een dag verlengd worden. Daarna is de hal weer beschikbaar om Oekraïense vluchtelingen op te vangen.