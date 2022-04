Politie vindt veel overtredingen bij verkeerscontrole op Terschelling

Zo bleek dat verschillende bestuurders dronken achter het stuur zaten, werd er een mes aangetroffen in één van de auto's, had één persoon drugs bij zich, werd er gereden met een ongeldig rijbewijs, had één auto geen geldige APK en ook was er een aanhanger zonder licht.

De politie heeft verder nog verschillende waarschuwingen uitgedeeld voor kleinere overtredingen. Ook zegt de politie binnenkort vaker te controleren.