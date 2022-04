Piet Fortuin: "CDA-winst Smallingerland was met name een correctie"

Fortuin, die in het verleden raadslid was in Smallingerland, is de laatste jaren wat minder direct bij het CDA betrokken. Maar hij heeft de partij natuurlijk wel gevolgd, ook bij de laatste raadsverkiezingen.

"De winst van het CDA in Smallingerland moet wel gerelativeerd worden", zo zei Fortuin in het Nijsfoarum van Buro de Vries.

Koopzondag

"Bij de vorige verkiezingen werd de ELP heel groot door hun standpunt over de koopzondag. Sommige kiezers konden nu wel weer terug, daarom zie ik het voor een groot deel als een correctie."

Het heeft het CDA in Smallingerland ook geholpen dat de partij met een jonge, frisse lijsttrekker kwam, denkt Fortuin. "Maar je weet nooit hoelang zoiets duurt, want je moet in de politiek wel eens vieze handen willen maken. Wie dat niet durft, blijft alleen maar aan de kant staan om te zeggen dat het anders moet. En dat past ons ook niet."

Sleutel bij FNP

Het verlies in de andere gemeenten is volgens Fortuin een signaal. "De crisis rond Omtzigt en dat gedoe met de landelijke lijsttrekkersverkiezing heeft de partij geen goed gedaan. Nu is er bestuurlijke rust en een duidelijke koers. Jammer dat het landelijke beeld ook lokaal zulke grote gevolgen kan hebben."

In veel gemeenten heeft de FNP de sleutels in handen om het CDA wel of niet in het college te helpen. Het CDA heeft als echt bestuurderspartij natuurlijk veel geschikte mensen beschikbaar met veel ervaring.

Maar volgens Wouter Wouda, voorzitter van het FNP-bestuur en deelnemer aan het Nijsfoarum, zegt dat niks. "Het gaat ons als FNP echt om de inhoud. En over hoe dat dus uitpakt in al die gemeenten waar nu gepraat wordt, kan ik dus niks zeggen."