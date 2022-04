Tennisser Sander Arends wint challenger van Saint-Brieuc

Arends en Pel waren als tweede geplaatst in Saint-Brieuc, terwijl hun tegenstanders als eerste waren geplaatst. In de finale kregen Haase en Eysseric maar liefst 8 breakpoints, maar het duo slaagde er niet in om ook een break te plaatsen. Aan de andere kant kregen Arends en Pel 3 breakpoints, die ze allemaal pakten.

Het is voor Arends en Pel de eerste toernooiwinst van dit jaar. Eerder stonden ze al wel in de finale in Quimper (Frankrijk) en Turijn (Italië).