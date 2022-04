Treinverkeer NS ligt hele dag plat door storing, bussen Arriva slaan haltes over

De reisadviezen in de NS Reisplanner zijn door de storing niet actueel en op stations kan zelfs geen enkele informatie gegeven worden over de treinen. "Hoewel de oorzaak van de storing inmiddels verholpen is, is de impact groot", zegt NS in een verklaring. "Om betrouwbaar te kunnen opstarten, moeten systemen geüpdate worden en treinen op de juiste plaats worden gebracht. Dat vergt tijd."

Alleen op trajecten van regionale vervoerders wordt gereden, in Fryslân is dat Arriva, al is de reisinformatie hier ook niet actueel. Arriva laat weten dat er momenteel geen vertragingen of uitval van treinen zijn.

Door de uitval bij de NS waren de bussen van Arriva wel drukker. Daardoor moet de vervoerder sommige haltes overslaan.