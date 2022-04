Wie is Dennis Haar? Drie bekenden aan het woord over de tijdelijke Cambuurtrainer

Voetbaltrainer en oud-Cambuurspeler Arno Arts:

Tijdens de cursus coach betaald voetbal zat Haar in dezelfde klas als Henk de Jong, John Stegeman, Alfred Schreuder en Arno Arts. Die laatste zegt daarover: "Dat was een prima klasje en we hebben toen heel wat afgelachen. Je kon toen al merken dat Dennis uit een echte voetbalfamilie kwam. Hij wist overal al wat vanaf. Zijn visie was toen al dat hij altijd vooruit wilde voetballen. Liever iets creëren, dat is leuker dan iets afbreken."