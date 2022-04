Gas uit de fabriek: Willem Meijer (95) groeide op bij de oude gasfabriek in Dokkum

De gashouder in Sneek, waar het bedrijf Snakeware nu is gevestigd, is een van de overblijfsels. In Dokkum is allang niets meer te vinden van de voormalige gasfabriek. Daar werd in 1845 begonnen met een particuliere gasfabriek. In de beginjaren werd het gas vooral gebruikt voor de straatverlichting en de verwarming van een paar kerken.

Begin 1900 kwam op de Van Aitsemadwinger een gemeentelijke fabriek voor stadsgas, die tot begin 60'er jaren haar werk deed. Toen kregen ook steeds meer particulieren een gasaansluiting met een zogenaamde muntgasmeter. Door een gasmunt in de meter te doen, kon je gas afnemen totdat het tegoed op was. Zo werd er dus vooruitbetaald.