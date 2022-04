Oekraïense vluchtelingen aangekomen bij Nij Mellens in Leeuwarden: "Ze zijn kapot"

Kazimier is diep geraakt door wat ze heeft meegemaakt in de grote noodopvang in Warschau, waar 3.000 mensen op veldbedden wachten op een betere plek. "Dat was heftig. Toen er werd omgeroepen dat er een bus uit Nederland klaarstond, kwamen ze in groten getale op ons af en klampten ze zich aan ons vast. Wij moesten bepalen wie wel en niet mee mocht. Dat was heel lastig maar wel nodig, want het was chaos."