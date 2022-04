Gratis eten bij De Klomp in Leeuwarden: "Ik moet leven van 60 euro per week"

Het is druk op donderdagochtend en -middag. 's Ochtends zijn de vrijwilligers druk bezig met het koken onder leiding van de hoofdkok Jefta. Twee keer per week maken ze zo'n 140 maaltijden klaar. Gezond en lekker. Jefta zoekt de recepten en koopt ook de ingrediënten. Een hele klus maar het is dankbaar werk, vindt Jefta.

Hij heeft veel plezier in het koken. Eerder was hij kok in de horeca, maar dat wilde hij niet meer. Hij kreeg verslavingsproblemen. Dit bevalt hem veel beter. Hij verdient er als vrijwilliger veel minder door, maar zijn leven is er beter op geworden.

Door het werk in De Klomp heeft hij besloten om een studie te doen, om ook sociaal werk te kunnen doen. Hij geeft nu ook kookles op een basisschool. Het werk bij De Klomp heeft er voor gezorgd dat hij het leven weer beter op de rit heeft, en hij vindt het mooi om wat voor anderen te betekenen.