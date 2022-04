Siem de Jong over niet verlengen contract: "Het was wel een beetje een verrassing"

De Jong speelde dit seizoen 22 wedstrijden, scoorde niet en gaf een assist. Hij had wel verder gewild bij sc Heerenveen. "Het is nooit leuk om zoiets te horen. Ik snap ook wel wat ze een nieuwe wind door de club willen, doorselecteren. Ik kan ook niet zeggen dat ik dit laatste seizoen genoeg gepresteerd heb om dat af te dwingen. Het was niet de meest succesvolle periode en in dat opzicht kan ik het prima begrijpen. Ik had het wel lekker gevonden er wat meer over te praten."

Hij weet nog niet wat hij volgend seizoen gaat doen. Doorgaan met voetballen of niet? "Ik heb nog geen idee. Ik wil het seizoen eerst afmaken. We moeten eerst nog wat punten gaan pakken. "