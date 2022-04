Volleybalsters VC Sneek gaan play-offs in met ruime winst op VV Utrecht

De Sneker vrouwen zaten meteen goed in het duel, en pakten snel een kleine voorsprong. Gaandeweg de eerste set konden ze het verschil van twee punten uiteindelijk naar vier brengen (21-25).

In de tweede was was er weer snel een gaatje in het voordeel van VC Sneek (3-6). De thuisploeg knokte zich terug in de set en maakte die achterstand goed (11-10). Dat was voor Sneek, onder aanvoering van Anlène van der Meer, het teken om de regie in het duel weer over te nemen. In de slotfase van de set was er weer een voorsprong voor VC Sneek dat uiteindelijk nog ver wegliep bij Utrecht (16-25).

Play-offs om landstitel

Ook in de derde set pakten de Snekers rap een voorsprong (5-10) om die niet meer uit handen te geven, al werd het nog even spannend (25-25).

Het duel tegen VV Utrecht was de laatste competitiewedstrijd. De beste acht ploegen plaatsen zich voor de play-offs om de landstitel. Sneek was daar voor het duel al zeker van. Het is nog niet duidelijk tegen wie de Sneker vrouwen het opnemen in de kwartfinale, omdat er nog ploegen zijn die een wedstrijd moeten inhalen.