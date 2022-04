Oudjaarsvereniging Elsloo bouwt haar hoogste paasbult ooit

Het jaarlijks aansteken van een grote paasbult op Eerste Paasdag is een ware traditie in Elsloo. Het weiland waar de bult op staat is vrij toegankelijk, zodat iedereen zelf snoeiafval kan brengen.

Takken liggen al drie jaar

Tegen een kleine vergoeding komen leden van de vereniging het afval ook ophalen. Thom Eggen van Vesuvius legt uit wat er met dat geld wordt gedaan: "Van dat geld kopen we weer dingen voor het dorp." Om het hout te verzamelen wordt groot materieel ingezet. Bedrijven en boeren in de omgeving stellen trekkers en karren ter beschikking. "Zonder die hulp komen we nergens", zegt Eggen.

In 2020 en 2021 kon de vereniging vanwege de coronamaatregelen geen vergunning krijgen voor het aansteken van de bult. Eggen: "Elk jaar is er daarna nog wel wat bijgebracht. De voorste takken zijn nieuw, maar de oudste liggen er drie jaar. Die zijn hartstikke droog."