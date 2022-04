Drie keer verlies voor hoogste Friese amateurvoetballers

In Noordwijkerhout moest Harkemase Boys het zaterdag opnemen tegen VVSB. Het eerste half uur waren er kleine kansen voor beide ploegen, maar een doelpunt viel niet in de beginfase.

Dat veranderde in de 35e minuut, toen Mart Bloeming de bal van afstand in de kruising schoot. Met de voorsprong van 0-1 ging Harkemase Boys tien minuten later ook de rust in.

Blel scoort drie keer

VVSB ging in de tweede helft op zoek naar de gelijkmaker. Die kregen ze al na zeven minuten toen Youssef Blel scoorde uit een rebound na een vrije schop van Enzo Huntink. De thuisploeg probeerde door te drukken, maar keeper Jansema kon erger voorkomen voor Harkemase Boys.

Beide ploegen probeerden de winst binnen te halen. Zo werd er een schot van Harkemase Boys van de lijn gehaald, en aan de andere kant moest aanvaller Berwout Beimers verdedigend in actie komen.

De winst ging uiteindelijk naar de thuisploeg doordat Youssef Blel de 2-1 kon maken uit een hoekschop van Enzo Huntink. Tien minuten voor tijd maakte Danny Bakker nog de 3-1 en Blel bepaalde met zijn vierde goal de eindstand op 4-1.