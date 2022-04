Sebastian Reitsma debuteert bij ijsspeedway op ijs van Thialf

Met zijn 15 jaar is hij de jongste deelnemer. "Voor het ijsracen moet je 16 zijn, dus het is best wel speciaal", vertelt Sebastian. Hij heeft van de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV) dispensatie gekregen om toch te rijden. Hij traint al erg lang met zijn vader, Simon Reitsma. Dat is geen onbekende in de sport. Simon Reitsma is zelf ook jaren ijsspeedwaycoureur geweest.

Trainen in Zweden

Vader en zoon hebben in aanloop naar de wedstrijd veel in het buitenland getraind. Simon: "We zijn veel in Zweden geweest. Sebastian heeft veel grasbanen en motorcrossen gereden. Omdat wij hier geen ijs hebben, probeert hij zo meer ervaring te krijgen."