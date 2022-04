Cambuursupporters zamelen hulpgoederen in voor Oekraïne

"We zamelen echt alles in waar tekorten aan zijn, dat gaat naar Warschau en naar Oekraïne zelf", vertelt initiatiefnemer André Rodenburg.

Aangrijpend

Het idee ontstond na een eerdere hulpactie van supporters. Toen reden de Leeuwarders naar Polen en Oekraïne en zagen de gevolgen van de oorlog met eigen ogen. "Dat was heel aangrijpend om te zien. We dachten: we moeten meer doen."

Dat heeft geresulteerd in deze inzamelingsactie. Die is opgezet door supportersgroepen Kern van Cambuur, Cambuur Culture, De Mi-Side en de businessclub. "We verzamelen en sorteren alles in een loods. We hopen volgende week die kant op te gaan", zegt Rodenburg.

Mensen kunnen nog tot en met zondag 12:00 uur spullen brengen. "Kom zoveel mogelijk brengen, denk aan je medemens", ropt Rodenburg op. "De oorlog is dichterbij dan je denkt."