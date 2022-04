Leeuwarder (23) aangehouden voor rijden onder invloed van drugs

De verdachte is een 23-jarige Leeuwarder. Hij werd gecontroleerd op De Oerset in Leeuwarden omdat er aanwijzingen waren dat hij onder invloed reed. De politie heeft daarop een speekseltest afgenomen en toen bleek dat hij positief testte op cocaïne en cannabis.

De bestuurder werd aangehouden en op het politiebureau is ook nog een bloedtest afgenomen. De Leeuwarder mag nu in ieder geval 24 uur niet rijden. Er is een proces verbaal opgemaakt tegen de verdachte.