Visser (83) voor de 14e keer in de raad: "Ik blijf strijdbaar tot mijn laatste adem"

In 2020, en ook nog wel in 2021, had Visser het gevoel dat er een positieve sfeer rondom zijn partij ontstond. "Toen dacht ik, en dat kwam door waar mensen met je over spraken, als er op dat moment verkiezingen komen, zouden we weleens een heel goede uitslag kunnen maken."

'Meer nodig dan ooit'

De verkiezingen kwamen wat dat betreft net te laat voor de partij van Visser. Toch, met de hoge prijzen van dit moment, denkt Visser dat zijn partij nu meer nodig is dan ooit.

"Als communist zit je altijd in een bepaalde situatie. Je wil niet dat dit gebeurt, maar tegelijkertijd moet je zeggen: als er ooit een communistische partij nodig is, dan is het nu. Maar we knokken er ook voor dat dit soort dingen niet gebeuren. Dus het is altijd dubbel", zegt Visser.