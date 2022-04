Van Hindeloopen tot Hongkong: Hindelooper kunst gaat met een fiets de wereld over

"Ik heb de fiets hier een paar maanden geleden al gebracht", vertelt Marica. De vrouw uit Workum is al jaren bezig met fietsen over de hele wereld. Ze heeft alle hoeken van de wereld gezien. Twee jaar geleden was ze bezig met een wereldreis. "Ik wilde letterlijk de hele wereld rond op de fiets, maar daar kwam bij Los Angeles een einde aan. Toen brak de coronacrisis uit en moest ik wel terug naar Nederland. Het was anders niet meer veilig.'

Geen Japanse kunst, maar Hindelooper

"Het nadeel was dat ik dus thuis kwam te zitten. Ik had altijd al plannen om mijn fiets te schilderen, maar ik had nooit aan Hindeloopen gedacht. Ik wilde graag een patroon van bijvoorbeeld Japanse kunst. Maar toen ik thuis was, dacht ik ineens aan Hindeloopen. Dat was veel mooier omdat het dan nog iets van je eigen grond is."

Marica bracht de fiets bij Titus en toen bleek dat zij oud-klasgenoten zijn. "Dat was nog het mooiste van het verhaal. We hebben het over de schooltijd gehad en ondertussen heeft Titus de Hindelooper kunst op mijn fiets gezet."