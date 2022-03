Frittemahof probeert groot verzorgingscentrum klein te maken

Normaliter is het wat steriel als je in een verzorgingstehuis komt. Wat zakelijk. Maar dat is tegenwoordig anders bij Frittemahof in Sneek. Het atrium van enkele tientallen meters hoog is niet meer zo intimiderend als het wel is geweest.

Medewerkers Marjan Andringa en Mirjam Huitema kwamen met het idee om de ruimte kleiner te maken, met behulp van veel groen en een pergola. Het resultaat: een groene huiskamer, waar de bewoners makkelijk even kunnen zitten met familie of vrienden.

Terughoudend

Volgens Marjan Andringa waren de bewoners in de oude setting nog wel eens wat terughoudend om in de grote ruimte te zitten. Het nodigde totaal niet uit om elkaar daar te ontmoeten. Meneer Vogelzang en mevrouw Van Vliet zijn twee van de bewoners, en zij bevestigen wat de medewerkers zeggen. Ze zijn erg blij met de nieuwe indeling. Vooral ook omdat het voor sommige van de bewoners steeds moeilijker wordt om naar buiten te gaan. Met alle planten en al het groen wordt het buiten nu naar binnen toe gehaald.

Donderdagochtend was de opening van de pergola. En dat was extra bijzonder, vanwege het feit dat het weer de eerste viering was sinds de uitbraak van de coronapandemie.