Vanwege nood in Ter Apel crisisopvang in Heerenveen

Het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) heeft een verzoek bij gemeente Heerenveen neergelegd. Het gaat om maximaal 150 bedden, die dus voor vluchtelingen worden gebruikt die niet uit Oekraïene komen. De groep mensen komt vanuit het landelijke aanmeldcentrum in Ter Apel.

Penibele situatie in Ter Apel

Er zijn veel zorgen over de situatie in Ter Apel. Daar was zaterdag uit nood een grote tent opgebouwd als ruimte voor vluchtelingen, die daar konden eten. Die tent wordt echter onder druk van gemeente Westerwolde weer afgebroken, omdat die volgens de gemeente niet geschikt is om de 'inhumane situatie' op te lossen. Er was geen vergunning voor en de gemeente was niet geïnformeerd.

Het COA gaf echter aan dat het zeer nodig was: er zijn al dagen 650 mensen in Ter Apel, terwijl er eigenlijk maar plaats is voor 275 vluchtelingen.