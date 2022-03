Toespraak Zelensky maakt indruk in Tweede Kamer: "Die man is gewoon een held"

Zelensky riep op om Oekraïne te steunen in de strijd tegen Rusland. De president vroeg onder meer naar wapens en benadrukte dat we de oorlogssituatie niet gewoon moeten vinden.

Sancties

Habtamu de Hoop van de PvdA zat in de Kamer tijdens de toespraak van Zelensky. Hij was erg onder de indruk. "Hij hield een verhaal gericht op het land dat hij toespreekt. Dat maakt veel indruk. Zelensky is het gezicht van de Oekraïense mensen die door blijven zetten. Dat is zo knap. Die man is gewoon een held."

Zelensky vroeg Nederland om nog meer sancties op te leggen aan Rusland. Dat ziet het Tweede Kamerlid wel zitten. "In Nederland staan we altijd voorop om te zeggen dat we sancties moeten opleggen, maar als het zover is, zijn we één van de laatsten die dat doet. Het kabinet wacht te lang om de sancties te implementeren."

Alle partijen waren bij de toespraak van Zelensky aanwezig, behalve Forum voor Democratie. De Hoop heeft daar geen goed woord voor over. "Schandalig. Als je sympathie voor Rusland hebt, dan kun je in ieder geval nog het respect hebben om erbij te zitten. Ze moeten zich doodschamen."