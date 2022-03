Dorpsbelang Gaast doet aangifte vanwege brand in sportkantine

Met het kaatsseizoen in aantocht zegt Attema verslagen te zijn door de brand. Hij mag zelf nog niet in het gebouw en daarom kan hij ook niet zien hoe groot de schade precies is.

De communicatie met instanties over het gebouw gaat via de eigenaar van het gebouw. Dat is Dorpsbelang. Een bestuurslid van de kaatsvereniging was er snel bij toen het gebouw in brand stond. Hij zag het in rook opgaan.

Of er ook camerabeelden zijn, kan Attema niet zeggen. Mogelijk zouden er inwoners zijn die beelden hebben van de daders. De echte reden van de brand is nog niet bekendgemaakt.