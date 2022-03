Sipke Hulshoff blijft bij Feyenoord en wordt assistent-trainer bij het eerste

Het contract van de inwoner van Twijzel wordt bovendien met twee jaar verlengd. Daarmee staat hij tot en met juni 2024 onder contract bij de topclub uit Rotterdam. Bij het eerste elftal wordt Hulshoff assistent-trainer van hoofdcoach Arne Slot. Beide werkten in het verleden ook al samen bij SC Cambuur.

Topclub

De 47-jarige Hulshoff kon ook hoofdtrainer worden bij een club in de eredivisie, maar hij heeft er bewust voor gekozen in De Kuip te blijven. "Ik voel me hier goed. Ik werk nu bij een topclub. Dat is de grootste reden om hier te blijven", vertelt Hulshoff. "Ik ben er ontzettend blij mee."

Een andere reden om in Rotterdam te blijven werken bij het eerste is dat hij dan nieuwe dingen mee kan maken. "Europees voetbal hangt eraan vast. Dat is nu ook nieuw", aldus Hulshoff.

Ervaring in de Conference League

Twee weken geleden was hij met John de Wolf en Robin van Persie verantwoordelijk voor de coaching van Feyenoord tijdens het duel in de Conference League met Partizan Belgrado. Slot ontbrak toen door corona.

Voordat Hulshoff vorig jaar overstapte naar Feyenoord werkte hij onder andere bij SC Cambuur en FC Volendam.