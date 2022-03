Freek Nijland houdt op als organisator Folk yn de Wâlden: "Het is goed zo"

Folk yn de Wâlden

Toen Ygdrassil in 2007 stopte, wilde Freek het over een andere boeg gooien. Hij wilde zelf wel eens iets organiseren in plaats van iedereen te regelen. Na een gesprek met Sido Martens ontstond het idee om iets te organiseren in Staniastate in Oentsjerk.

Zo is 'Folk yn de Wâlden' ontstaan. Het eerste concert was met Ygdrassil. Sido is er een jaar later mee gestopt, maar het zaadje was geplant en 'Folk yn de Wâlden' was een feit.

Achttien jaar lang heeft Freek 'Folk yn de Wâlden' geprogrammeerd. Allerlei groepen kwamen er optreden. "Er komen bij folkmuziek allerlei emoties los. Het staat dicht bij je hart."

"Bij 'Folk yn de Wâlden' wordt niet gedanst. We hebben hoofdzakelijk ouder publiek. Ik denk dat dat ook komt omdat, als je jong bent, je graag wilt dat er spannende dingen gebeuren in de muziek. Als je ouder wordt, word je rustiger en ga je meer genieten van de muziek."