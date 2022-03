Reizigers gewaarschuwd: grote werkzaamheden in haven van Harlingen

De terreinen krijgen onder andere nieuw asfalt, er komt een betere bescherming van de damwand en de auto- en passagiersbruggen worden tijdelijk vervangen.

Later dit jaar doet Rijkswaterstaat hetzelfde op Terschelling en volgend jaar op Vlieland.

Reizigers gewaarschuwd

Doeksen waarschuwt passagiers om niet te vroeg aan te komen bij het opstelterrein. Een halfuur van tevoren is genoeg, zegt de rederij. Reizigers moeten ook alleen op de plekken parkeren die daarvoor bedoeld zijn.

Het aanboordgaan (en er weer af) kan anders verlopen dan gewend. Medewerkers geven aanwijzingen en zorgen ervoor dat alles goed gaat.

Andere havens

Momenteel is Rijkswaterstaat ook bezig met onderhoudswerkzaamheden aan de pier in Holwerd. Dat zou over ruim een maand klaar moeten zijn.

Later gaat Rijkswaterstaat ook aan de slag in de havens van Lauwersoog, Schiermonnikoog en Ameland.