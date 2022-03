’t Bildts diktee viert lustrum in Vrouwenparochie: "Het is een begrip geworden"

"We willen graag dat allemaal mensen meedoen", zegt Jan de Groot van de stichting. "Niet alleen de besten. Mensen moeten voor hun gevoel vaak een drempel over, maar ze hoeven niet bang te zijn om fouten te maken."

Deelnemers steken wat op van het dictee, maar het zou ook een goed beeld geven van hoe het ervoor staat met het Bildts. "De laatste jaren valt het me honderd procent mee."

Iets van opsteken

Het gaat volgens Stichting Bildts Aigene ook niet om het winnen. "Men steekt er zo'n avond in ieder geval veel van op."

Voor de experts draait het er wel om om zo weinig mogelijk fouten te maken. De winnaar krijgt een wisselbeker mee naar huis. "Een beetje ouderwets, maar we vonden het toch wel mooi."

Het Bildts 'in de picture' houden

Het idee voor het dictee ontstond met het oog op het verdwijnen van de gemeente Het Bildt. "Toen bekend werd dat wij opgeslokt zouden worden in één grote gemeente, Waadhoeke, hebben we gezegd: we moeten onze taal meer naar buiten brengen. Zo is het ontstaan."

Het dictee is geschreven door Leendert Ferwerda. Deelnemers moeten een pen meenemen, de stichting regelt al het andere.