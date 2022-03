Langstzittend raadslid Rinze Visser voor de 14e keer geïnstalleerd

Nadat Visser al zijn spullen heeft ingepakt, wordt hij opgehaald door een collega-gemeenteraadslid. "Ik ben voor de volle 100 procent fit," zegt hij, terwijl de politici naar het gemeentehuis in Joure rijden. "Maar ik heb wel corona gehad en moet nog wel wat opknappen. Dat valt nog niet mee. Ik hoest nog wat, dat is minder. Kortademigheid is ook vervelend, maar dat gaat ook wel weer over. Het houdt me niet van het werk."

Op de vertrouwde stoel

De autorit naar het gemeentehuis duurt een klein kwartiertje. Nadat Visser de deuren van de zaal opent ploft hij tussen de andere gemeenteraadsleden in zijn stoel neer. Hij is de enige van de NCPN in de raad. Al is Visser dat gewend, want hij heeft diverse keren als enige in een partij gezeten.