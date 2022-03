Er komt sneeuw, maar hoeveel?

Hoelang houdt de sneeuw aan?

"Aan het einde van de middag en begin van de avond beginnen we het echt te merken. Het meeste valt vannacht en morgenochtend, de wereld kan dan eerst ook wel even wit zijn. Maar dan hebben we het over hooguit één of twee centimeter.

De grond is niet bevroren, dus het wordt een soort nat mengsel. Het kan morgen ook zo weer weg zijn. Morgenochtend wordt het vanuit het noordwesten weer droog."

Hoe kan het dat er nu, eind maart, zomaar weer sneeuw valt? Vorige week was het nog bijna zomer.

"Er zit een koude put bovenin de lucht. Op vijf kilometer hoogte is het min 40 graden. Daardoor is het nu zo ontzettend koud."

Hoe bijzonder is dit?

"Een normale temperatuur zou nu 7 of 8 graden zijn. Dus gewoon is het niet, maar het gebeurt wel vaker. De verschillen in deze periode van het jaar zijn vaak het grootst. Met een noordwestenwind krijg je kou, zoals nu. Met wind uit het zuiden kan het juist warm worden, zoals vorige week.

Maar we hebben ook wel eens bijna een meter sneeuw gehad begin maart. En in april valt er ook weleens sneeuw. Dus heel uitzonderlijk is het ook weer niet. "