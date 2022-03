Joost Halbertsmaprijswinnaar Alpita de Jong: "Halbertsma heel belangrijke denker"

Waar lag het belang in toen u begon met een biografie over Joost Halbertsma?

"Toen ik eraan begon vond ik Halbertsma interessant, maar hij werd voor mij steeds belangrijker. Ik vind hem vooral een heel belangrijke denker.

Het is niet iemand die je eenvoudig kunt uitleggen en waar je tegen een ander van zegt 'je moet echt eens Halbertsma lezen'. Hij draagt niet kant-en-klare ideeën aan, maar hij werpt je als lezer eigenlijk terug op jezelf. Zodat je echt begint na te denken. Zulke mensen zijn goud waard. Zelfs honderdvijftig jaar later."

De ondertitel van het boek is 'uitmiddelpuntig man'. Wat betekent dat?

"Uitmiddelpuntig is een woord dat Halbertsma zelf gebruikt om zijn familie te beschrijven. Het is natuurlijk het Latijnse 'excentriek' maar dan in het Hollands. Bij Halbertsma heeft dat excentrieke te maken met op een ongewone en onorthodoxe manier naar de wereld kijken. Een van zijn neven noemde hij een uitzondering op de Halbertsma-familie omdat die nogal gewoon was.

Maar ik gebruik uitmiddelpuntig ook om zijn grote belangstelling voor allerlei zaken aan te duiden. Hij was geïnteresseerd in taal, in religie, in materiele cultuur, in volksgebruiken, in geschiedenis, in techniek en politiek. Door zich in een verscheidenheid aan onderwerpen te verdiepen was hij in staat om dingen en verbanden te zien, die andere mensen nooit zagen."