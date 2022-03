Geert van Tuinen over nieuw kaatsseizoen: "Corona heeft wel iets in beweging gezet"

Er is binnen de KNKB een groot aantal 'grijze' leden. Ze zijn op leeftijd en hebben eigenlijk niet zoveel aan het lid zijn van een kaatsvereniging, omdat ze niet meer kaatsen. En dan heeft weer tot gevolg dat er een tendens is om die leden op te zeggen en ze donateur van de vereniging te maken.

Dan hoeft de vereniging niets af te dragen aan de KNKB en kan het lid de vereniging toch steunen voor een lager bedrag. De kaatsbond is dus de klos. Bovendien, zo blijkt uit stukken van de KNKB, neemt het aantal verenigingen dat aangesloten is bij de kaatsbond ook af. Zorgelijk allemaal."

De KNKB bestaat dit jaar 125 jaar. Komt er een feest?

"Op 18 juni zal er overal in de provincie worden gekaatst. Geen recepties en revues, zoals bij het honderdjarig bestaan, maar kaatsen in alle categorieën. Dat vind ik wel mooi.

De KNKB wil dat er overal wordt gekaatst, maar laat de organisatie van die partijen over aan de verenigingen. En dat valt dan niet bij alle verenigingen even goed. Zeker niet omdat er nogal aantallen kaatsers los worden gelaten bij de verenigingen op die dag. Dat levert in sommige gevallen capaciteitsproblemen op.

Als er wordt gevraagd hoe dat aangepakt moet worden, zegt de KNKB: 'Ga maar naar andere verenigingen in de federatie.' Zo voelt het bij sommige verenigingen dat de KNKB de organisatie van zijn eigen feest over de schutting gooit bij de verenigingen."

Op de Algemene Ledenvergadering op donderdag komt de KNKB met nieuwe voorstellen voor het komende jaar. Zitten er opvallende tussen?

"Niet echt eigenlijk. Natuurlijk liggen en beleids- en jaarplannen. Daar worden ambities in genoemd waar geen mens tegen kan zijn. Bijvoorbeeld om de verenigingen beter te steunen, het betrekken van gemeentelijke en provinciale overheid om de sport te ontwikkelen, het vergroten van het bereik van de kaatssport enzovoort.

Waar het om gaat, is de uitvoering. En dat zullen we af moeten wachten. De concrete voorstellen voor de vergadering van dit jaar zijn niet echt spectaculair. Wel wordt er voorgesteld om een jeugdfonds van 25.000 in te stellen. Dat fonds wordt betaald uit de reserves van de KNKB en komt onder beheer van een stichting. Dat is wel iets nieuws."

In het coronajaar zijn er verenigingen geweest die hoofdklassepartijen organiseerden toen andere verenigingen dat niet zagen zitten. Heeft dat nog gevolgen?

"Daar zal zeker over gesproken worden. De kaatsagenda ligt eigenlijk nagelvast. Ik kan de datums en de plekken waar de hoofdklassers kaatsen dit jaar met de ogen dicht invullen. Dat is al jaren hetzelfde.

Maar corona heeft wel iets in beweging gezet. Zo vullen Reduzum, Hommerts/Jutrijp en Easterlittens gaten op die door andere verenigingen zijn laten vallen. En een paar van die verenigingen beginnen nu vragen te stellen over het aanwijzen van plekken waar hoofdklassers komen kaatsen.

Een blok aan het been van de KNKB, want er is niet een vereniging die zijn hoofdklassepartij wil inleveren nu de situatie weer normaal is. Het zit muurvast en de kaatsbond komt er niet echt lekker uit. De bond komt voorlopig niet met echt creatieve oplossingen om die 'nieuwe' verenigingen tegemoet te komen.