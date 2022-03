Theo Hiddema uit fractie en zegt lidmaatschap Forum voor Democratie op

Hiddema en Frentrop hawwe it beslút naam om't de Twadde Keamerfraksje fan Forum voor Democratie bekend makke net by de speech fan de Oekraynske president Volodomir Zelenski te wêzen.

Hiddema en Frentrop hebben het besluit genomen omdat de Tweede Kamerfractie van Forum voor Democratie bekend maakte niet bij de speech van de Oekraïense president Volodomir Zelenski te zijn.

Ze zeggen ook hun lidmaatschap van de partij op. Voor partijleider Thierry Baudet kwam het als een 'verrassing en teleurstelling.' Forum voor Democratie houdt nog maar een zetel in de Eerste Kamer over.

Al eerder kritisch

Hiddema was al eerder kritisch op Baudet. Hij stond eerder in de Tweede Kamerfractie, maar stapte op omdat hij niet goed werd van de ophef over de antisemitische, seksistische en racistische berichten binnen de partij. Ook gaf hij aanstoot aan vergelijkingen tussen de coronacrisis en de Tweede Wereldoorlog die Baudet maakte.

Hiddema werd in 2019 met voorkeursstemmen in de Provinciale Staten van Fryslân gekozen, maar besloot toen van die zetel af te zien om in Den Haag te blijven.