Henk Hospes neemt na 'hartstikke mooie' periode afscheid bij Gewest Fryslân

En dus hakte Hospes de knoop door. In het nieuwe leven met meer tijd voor de mensen om hem heen past het niet om hoofdtrainer te zijn. "Ik zal het missen, want ik vind het hartstikke mooi. Maar het werk dat je ervan hebt, neemt ook toe. Het is een hartstikke mooie periode geweest."

Mogelijk dat Hospes in de toekomst nog wel eens op het ijs te zien is. Want helemaal ermee stoppen, dat wil hij ook niet. "Ik zou nog wel wat bezig willen. Maar niet meer zo intensief", vertelt Hospes.