Eerste seizoen met nieuwe formule: SKS-skûtsjes meten voor een gelijk speelveld

Formules in de SKS

Over de zeilformule is vroeger nogal wat ophef geweest. In 2016 voerde de SKS een nieuwe formule in, gebaseerd op breedte, lengte en diepgang van een skûtsje. Maar daar kwam nogal wat gedoe over. De meting zou niet altijd eerlijk zijn voor alle schepen. Vooral Langweer en Joure waren er niet blij mee.

De nieuwe methode moet er verandering in brengen. Bij de oude meting bestond de kans dat de breedte en lengte van twee schepen gelijk zijn, maar dat er toch verschil is, omdat het ene schip ronder is dan het andere en daardoor makkelijker vaart. Ook het gewicht wordt bij de meting de komende weken bij alle schepen op dezelfde wijze vastgesteld.