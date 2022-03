Vluchtelingen in Leeuwarder noodopvang luiden noodklok: te weinig privacy

In een van de brieven van de vluchtelingen, staat onder meer: "Kinderen leven hier in een afgesloten ruimte zonder ventilatie, ramen, deuren of plafonds, en in aangrenzende kamers zonder enige vorm van isolatie. (...) Veel kamers in het kamp bevatten meer dan één gezin met kinderen in één kamer, en dit vormt een bedreiging voor de privacy en veiligheid van het gezin."

Het gebrek aan privacy, perspectief en autonomie in de evenementenhal breekt ze op. Het zorgt voor fysieke en mentale problemen onder bewoners en kinderen. In de hal zitten 600 mensen, er is veel lawaai.

Geen doorstroming

Eerst zouden de vluchtelingen maar een paar weken in de evenementenhal blijven. Maar ondertussen zitten sommige bewoners er al bijna een half jaar. Dat komt omdat de woningmarkt op slot zit en er nauwelijks doorstroming in asielzoekerscentra is. En de kans dat er binnenkort wat verandert klein is.

Een alternatief is er nog niet, ziet ook Vluchtelingenwerk. Ze vinden het vervelend, maar kunnen er zelf niet zoveel aan doen.