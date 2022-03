Sportkantine van Gaast staat in lichterlaaie

De vlammen komen uit het dak en er komt veel rook vrij bij de brand. De brandweer is ter plaatse om het vuur te blussen. Er zijn dakplaten van het dak af gehaald om bij de isolatie te kunnen. In het dorp zou het verhaal gaan dat de brand zou zijn aangestoken, maar daar is officieel niets bekend over gemaakt.

Het gebouw wordt niet alleen voor de sport gebruikt, maar ook voor dorpsfeesten en als dorpsarchief. De kantine is door vrijwilligers gebouwd.