Of het Concours Hippique Dokkum terugkeert, is nog zeer de vraag

Elzinga zegt dat veel vrijwilligers zijn opgehouden en dat het ook maar de vraag is wat het sponsorgeld oplevert.

Nationale standaard

Daar komt nog eens bij dat deelnemers toppaarden hebben verkocht, waardoor Dokkum niet een gevarieerd programma kan neerzetten. "Wij zijn een groot nationaal concours en willen ook die standaard aanhouden."

De organisatie wil dit jaar gebruiken om te inventariseren of mensen er nog wel mee door willen. Elzinga: "Zien we het dan nog zitten of hebben we zoiets van: we hebben de 80 jaar gehaald en dat was het dan? Als we het niet zien zitten, dan is het waarschijnlijk voorbij voor Concours Hippique Dokkum."