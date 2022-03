Titus Brandsma zou beschermheilige voor journalisten kunnen worden

Officieel heeft de vereniging van de bij het Vaticaan geaccrediteerde journalisten zich nog niet uitgesproken, maar op 10 mei wordt een symposium gehouden over wat Brandsma met de moderne journalistiek te maken heeft. Dan zou het idee zomaar op tafel kunnen komen.

Op dit moment is Franciscus van Sales nog beschermheilige van journalisten, maar die 'functie' is hem pas later toebedeeld. Brandsma zou geschikter kunnen zijn omdat hij ook echt leefde in de tijd van de moderne journalistiek, zegt Lammert de Hoop van het bisdom Groningen-Leeuwarden.

Journalistieke carrière

Titus Brandsma werkte zelf voor de Tweede Wereldoorlog als katholiek journalist. Brandsma was hoofdredacteur voor De Stad Oss, een nieuwsblad voor Oss en omgeving. Vanaf 1919 schreef hij ieder jaar meer dan 100 hoofdartikelen over sociale en politieke onderwerpen.

Hij had ook een vaste rubriek in De Gelderlander en schreef ook in Ons Noorden, De Tijd en De Maasbode. Brandsma was voorstander van een journalistieke opleiding, maar die zou pas veel later tot stand komen.

Katholieke journalisten

Bovendien was hij geestelijk adviseur van de Nederlandsche Rooms-Katholieke Journalistenvereeniging en was zo ook van betekenis voor de modernisering van de katholieke dagbladpers en voor betere arbeidsvoorwaarden voor katholieke journalisten.