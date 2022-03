Journalisten willen hoofdredacteur Titus Brandsma als beschermheilige

Titus Brandsma werkte zelf voor de Tweede Wereldoorlog als katholiek journalist. Brandsma was hoofdredacteur voor De Stad Oss, een nieuwsblad voor Oss en omgeving. Vanaf 1919 schreef hij ieder jaar meer dan 100 hoofdartikelen over sociale en politieke onderwerpen.

Hij had ook een vaste rubriek in De Gelderlander en schreef ook in Ons Noorden, De Tijd en De Maasbode. Brandsma was voorstander van een journalistieke opleiding, maar die zou pas veel later tot stand komen.

Katholieke journalisten

Bovendien was hij geestelijk adviseur van de Nederlandsche Rooms-Katholieke Journalistenvereeniging en was zo ook van betekenis voor de modernisering van de katholieke dagbladpers en voor betere arbeidsvoorwaarden voor katholieke journalisten.

Prijzen

Op de Filipijnen is al een journalistieke prijs vernoemd naar Titus Brandsma en in Lyon wordt iedere drie jaar de Prix Titus Brandsma toegekend aan een journalist, publicatie of instelling die te maken kreeg met bedreiging of vervolging vanwege zijn of haar werk.

Brandsma verzette zich tegen de Duitse bezetter en werd gedeporteerd naar Dachau, waar hij in 1942 overleed. Hij werd door mede-kampgenoten geëerd om zijn hulp en steun in het kamp, terwijl hij het zelf ook zeer zwaar had.