Langweerder campingeigenaar verkoopt seizoensplaatsen aan gasten

"Prachtig!" vindt campinggast Jeroen van Balen het idee van Jonkman. "Dat was natuurlijk heel bijzonder. We staan hier al heel lang met de familie. Mijn ouders stonden al op de oude camping. Ik ben hier opgegroeid, dat was voor ons als familie veel waard. We waren wel bang dat we ooit onze spullen moeten pakken. Als we dan horen dat we het kunnen kopen, dan ben je daar heel blij mee."

"Dat de 60 procent is gehaald, is echt de verdienste van de mensen zelf", zegt Van Balen. "Samen hebben we goed overlegd met Jonkman. Er waren zelfs mensen die een plekje voor een ander hebben gekocht, die het momenteel even niet konden betalen. Allemaal om het te houden zoals het hier nu is."

Goede afspraken

Toch was niet iedereen op de camping het ermee eens: "De emotie was hier en daar wel pittig", zegt Jonkman. "Er gingen verhalen rond die niet waar waren. We hoorden ook dat er vervelende uitspraken zijn gedaan, dat ze mijn auto wel in brand zouden steken of dat ze me van de fiets af zouden drukken. Prima, maar kom dan even bij me. Dan kan ik uitleggen wat de bedoeling is. Dat ging gelukkig over, want er is een goede groep mensen opgestaan waar we goede afspraken mee konden maken."