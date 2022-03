Buma erg geschrokken door plofkraak: "Ernstig misdrijf maakt grote inbreuk op veiligheid"

Volgens Buma roept dit wel weer de vraag op of vergunningen op zulke plekken moeten worden afgegeven. "Als gemeente hadden we geen gronden om de vergunning te weigeren. Dus hij moest op die plek. Ik denk wel dat de algemene vraag op welke plekken heb je dit soort geldautomaten weer heel sterk op de voorgrond blijft", zegt Buma.

"Mensen willen natuurlijk graag geld pinnen. Dat is belangrijk in de stad. Je ziet hier wat er vooral kan gebeuren. Het is natuurlijk een vreselijk misdrijf dat hier gebeurt. Er wordt gespeeld met de veiligheid van mensen."

Sporenonderzoek

Voor zover bekend raakte niemand gewond. Hij is bezorgd over de bewoners en omwonenden. "De mensen die er wonen in de eerste plaats die zijn hier opgevangen hier tegenover. Ik wil ook nog wel even met hen spreken als zij daar zelf behoefte aan hebben. Het is natuurlijk vreselijk wat hier gebeurd is. Een veilige plek waar je woont is op deze manier in je omgeving vernield."

De ravage is groot en is ook nog niet opgeruimd, omdat de politie bezig is met sporenonderzoek.