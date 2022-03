Bezorgdheid over hoge aantal mensen met obesitas in Harlingen; gemeente niet verrast

De cijfers komen niet als een verrassing voor wethouder Eric de Groot van Harlingen. "We zijn er al jaren mee bezig. Het is lastig om een dalende lijn te realiseren." Het goede is wel dat er niet meer mensen zijn bijgekomen.

De gemeente zet op meerdere fronten in. "Aan de ene kant voorlichting en aan de andere kant begeleiding. Het is de bedoeling om de mensen te activeren." Dat loopt volgens hem wel goed, maar het kan beter. Bij de jeugd is begonnen met het JOGG-programma, met daarin aandacht voor bewegen en water drinken in plaats van frisdrank.

De gemeente heeft ook contacten met supermarkten. "Die begeleiden de Avondvierdaagse bijvoorbeeld met een gezonde snack, zoals een appel."

De bevoegdheid om een ondernemer geen vergunning te geven voor een snackbar heeft de gemeente niet. "Dat is net als met lachgas, je mag het verkopen, maar je kunt ook de vraag stellen of je het wilt verkopen. Daar kunnen we met de ondernemer wel over in gesprek."