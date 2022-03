Operaasje Fryske Flagge: Maaike Beenen geniet van sneeuw en ijs in Finland

Een groot verschil met Fryslân is de Finse natuur, onderstreept Maaike. "Hier zijn nog vier seizoenen, hier kun je nog iedere winter schaatsen en skiën. Dat is hartstikke mooi."

'Pikerje net it komt dochs oars'

Om Fryslân niet te vergeten, hangen er drie Friese tegels in de keuken, waar Maaike regelmatig uitleg over moet geven. "Op de tegels staat: sizze is neat mar dwaan is in ding; elts dy't wend is Frysk te sprekken hoecht him hjir net te ferbrekken en Pikerje net, it komt dochs oars."

"Ik praat niet meer zo vaak Fries en als ik het praat, ga ik soms over in het Fins", zegt Maaike. Toch komt ze nog iedere zomer terug naar Fryslân. Voor de mensen en voor haar ouders.