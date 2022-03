UNIS Flyers wint 'heel spannende' finale: "Het was ogen dichtdoen en hopen"

"Het was echt een finale. Beide teams gingen hard", zegt Oosterwijk. De Flyers kwamen tegen de Bulldogs Luik in de tweede periode op een 1-0 achterstand. "We hebben goed in de kleedkamer met elkaar besproken wat we kunnen. Uiteindelijk valt dan die 1-1 en dan wordt het nog spannender."

In de verlenging werd het 1-2 voor de Friezen. Maar daarvoor ging het bijna mis. "Het was ook nagelbijten", zegt speler Lars den Edel. Volgens Den Edel was het soms 'ogen dichtdoen en hopen'.

Maar het kwam dus goed. Daarmee wonnen de Flyers hun eerste prijs van dit seizoen. Eerder werd er in de finale om de beker en het Nederlands kampioenschap nog verloren.

Grootste titel

Coach Mike Nason is duidelijk: dit is de belangrijkste prijs voor de Flyers. "Traditioneel heeft het nationale kampioenschap meer historie, maar in de ijshockey-mindset is de laatste titel de grootste om te hebben. We kunnen niet blijer zijn", zegt de Canadees.

Voor speler Frits Doop uit Grou is het zijn eerste titel. "Deze was heel spannend", zegt de Fries. Volgens hem was dit de mooiste van de drie finales dit seizoen. "Al die andere finales waren een wedstrijd. Dit was een serie, dus dan kan je echt zien wie de beste is."

Primeur

Dat waren de Flyers dus. Daarmee werden ze de eerste club in de geschiedenis van de BeNe League die de nationale titel misliep, maar daarna wel de Belgisch-Nederlandse titel pakte.