Fries terug naar Lviv, ondanks toenemende dreiging

"In het westen gaat het nog steeds om het uitschakelen van strategische objecten en worden woonwijken, scholen en ziekenhuizen nog steeds gespaard, weet Nammensma. In zijn gebied hebben de Russen wel olie- en brandstofdepots als doel.

Een tankreparatiefabriek en een vliegtuigreparatiefabriek zijn er kortgeleden ook geraakt. Het maakt het wel lastiger om terug te gaan, vertelt Nammensma.

Zorgen over voedselvoorziening

"Voor onszelf zie ik niet het gevaar van bombarderen. Dat wordt gedaan door grondtroepen, en die zitten nog niet in het westen", zegt de Fries. "We hebben ook een team die dat onderzoekt in onze regio en op ons bedrijf, die hebben deze aanwijzingen nog niet."

Zorgen over de voedselvoorziening heeft hij wel: het land wordt ook wel de graanschuur van Europa genoemd. "We maken ons in het algemeen zorgen omdat het impact heeft op voedselvoorziening voor de komende winter en het komende voorjaar", zegt Nammensma.