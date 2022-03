Plofkraak in centrum van Leeuwarden: geld ligt op straat, pinautomaat meegenomen

De plofkrakers hadden het gemunt op een pinautomaat in een zonnestudio. De automaat zou door de daders zijn meegenomen. Een deel van het geld uit de automaat ligt door de plofkraak op straat.

De schade aan het pand is volgens de politie groot. Twee woningen zijn ontruimt. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.

Twee daders

Van de daders ontbreekt nog elk spoor. Het zijn er volgens de politie minimaal twee.

Het Gouverneursplein is voorlopig afgezet. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie komt naar Leeuwarden om te kijken of de omgeving veilig is. Daarna kan het technisch onderzoek beginnen.