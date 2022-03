Aris Leeuwarden wint voor het eerst in Elite Silver van Belgische tegenstander

De Leeuwarder club begon direct goed aan de wedstrijd: na drie minuten stond het al 3-9. Het eerste kwart van de wedstrijd pakte met een stand van 13-21 ook goed uit voor Aris. Men ging de rust in met een 43-59 score. Enkele minuten voor het einde van de wedstrijd kom Ryan Logan van Aris de voorsprong naar 80-90 tillen. Het duel eindigde uiteindelijk in 91-94.

Het was Aris tot deze wedstrijd nog niet gelukt om te winnen van een Belgische ploeg. Het was de vijfde wedstrijd van de 'Elite Silver' in de BNXT League: daarin spelen de zes onderste Nederlandse teams uit de Nederlandse competitie tegen de onderste vijf uit de Belgische competitie. Er wordt gespeeld om een plek in de play-offs.