Fries Redbad-stuk verplicht op landelijk brassband kampioenschap

De Nederlandse Brassband Kampioenschappen worden op 29 oktober gehouden. De organisatie heeft de bekende dirigent en componist Jan de Haan gekozen vanwege zijn 70ste verjaardag. Eigenlijk zou het stuk Redbad vorig jaar al aan bod komen, maar toen gooide het coronavirus roet in het eten.

Het stuk is een muzikaal portret van Redbad, de koning van de Friezen. Volgens de organisatie is het stuk een technische opgave van zeven delen, die zeer geschikt is voor de kampioenschappen.