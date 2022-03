Kogel door de kerk: Jorrit Bergsma voor twee jaar naar Jumbo-Visma

De overstap van Jorrit Bergsma is geen grote verrassing. Een aantal weken geleden, na de wereldbekerfinale in Thialf, vertelde de schaatser al dat er een andere ploeg interesse in hem had. Toen bleek al dat het om Jumbo-Visma ging, al wilde Bergsma dat niet bevestigen.

Voor 'het goede gevoel'

Nu is het wel definitief. Bergsma mist het goede gevoel bij Team Zaanlander, waar hij de afgelopen jaren voor schaatste. "Dat heeft er wel mee te maken. Bij de huidige ploeg bleef het wat te lang achter en kwam ik er niet helemaal uit."

Dat gevoel is beter bij de ploeg van Jac Orie, zegt de 36-jarige schaatser: "Zij zijn heel enthousiast, hebben een goed programma en een goed verhaal."